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Руската армия удари жилищна сграда в Одеса

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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руската армия удари жилищна сграда одеса
Снимка: БТА
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Руската армия удари многоетажна жилищна сграда в гъстонаселен район в Одеса днес по обед, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

До момента е известно за ранено 13-годишно момиче, каза Лисак.

По негова информация е избухнал пожар на покрива и са нанесени щети на апартаментите на последния етаж. Аварийно-спасителните служби отстраняват последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

#руски удари #войната в Украйна #одеса

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