Руският опозиционер Кара-Мурза е преместен в единична килия в изправителна колония в град Омск

Руският опозиционер Владимир Кара-Мурза е преместен в единична килия в изправителна колония номер 7 в град Омск. Това е написал той на адвоката си Мария Ейсмонт. Около 24 часа не беше ясно къде е един от критиците на Кремъл, който има и британско гражданство.

Кара-Мурза излежава 25-годишна присъда за държавна измяна. 42-годишният политик и журналист отрича вината си. Той беше разпределен в изправителна колония номер 6, преди преместването си в съседния затвор, отново в град Омск. Владимир Кара-Мурза се очаква да остане там поне до края на май.

По-рано британският министър на външните работи Дейвид Камерън поиска Русия да внесе яснота къде се намира руският опозиционер, който има и британско гражданство. Настоявам адвокатите на Кара-Мурза да научат местонахождението му "незабавно", написа в платформата Екс Дейвид Камерън.

Russia must urgently provide Vladimir Kara-Murza's lawyers with his whereabouts, following reports that he has been moved from Omsk to an unknown location.



I'm deeply concerned for Mr Kara-Murza – a British national imprisoned in Russia for speaking out against the invasion of…