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Съдебни служители от Варна искат по-високи заплати, новоназначен служител в системата получава 717 евро

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съдебни служители варна искат високи заплати новоназначен служител системата получава 717 евро
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Съдебни служители от Варна изразиха възмущението си от ниските заплати, които получават. Те се събраха пред сградата на Съдебната палата в обедната си почивка. Служителите заявиха, че заложените в бюджета 5% увеличение на възнагражденията им през следващата година са твърде малко. Към днешна дата един новоназначен служител в системата получава 717 евро.

“През следващата година с увеличаването на осигуровките сумата ще падне под 700 евро, което е прекалено ниско възнаграждение за отговорността, която носим и ще доведе до отлив на служители в съдилищата. Присъединяваме се към колегите от страната и изразяваме възмущението си от ниските възнаграждения, които получаваме на фона на огромната отговорност, която носят служебните служители. Най-вече възразяваме срещу разпространението на внушения, че получаваме огромни възнаграждения, които не заслужаваме. По този начин се омаловажава нашият труд”, коментира Мирослава Славчева, председател на Регионалната секция на националното сдружение на съдебните служители.

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