Сандро Тонали е залагал на мачове на Милан, докато е имал договор с клуба

Сандро Тонали е признал, че е залагал на мачовете на Милан, докато е бил футболист на "росонерите" и почти сигурно, че ще получи по-дълго наказание от съотборника си в националния отбор на Италия Николо Фаджоли, съобщи "Гадзета дело спорт".

Тонали е разпитан от прокуратурата в Торино и казал, че е залагал на бившия си отбор, но само когато не е бил на терена. Ако това бъде потвърдено, 23-годишният футболист няма да бъде обвинен в уреждане на мачове и нарушение на член 30 от Кодекса за спортно поведение, като се има предвид, че той не е повлиял на резултата в съответния мач.

Подобно на своя сънародник Фаджоли, Тонали разказва на властите всичко, което знае за случая и е потърсил помощ за лечение на хазартна зависимост.

Тонали, който това лято премина в английския Нюкасъл, се надява с признаване на вината си да намали наказанието си. Фаджоли вече бе отстранен за седем месеца заради залагания, но не на мачове на своя клуб Ювентус.

Според "Гадзета дело спорт" фактът, че Тонали е залагал на мачове на Милан, докато е имал договор с "росонерите", означава, че минималното наказание за играча може да бъде три години, но като се има предвид сътрудничеството на Тонали и факта, че той иска да лекува пристрастяването си към хазарта, прокурорът може да намали наполовина продължителността на забраната и да я съкрати допълнително, ако твърденията на играча съвпадат с това, което следователите са открили в телефона му, конфискуван на базата в Коверчано миналата седмица.

