САЩ полетя към полуфиналите в Париж

Националният отбор на САЩ се класира с лекота за полуфиналите на олимпийския турнир при мъжете на Игрите в Париж. Действащите олимпийски шампиони изнесоха лекция на Бразилия след 122:87 в последния мач от четвъртфиналите. В зала "Берси" американците допуснаха известни колебания за кратко през първото полувреме, но след това огромната им класа се оказа прекалено голяма загадка за състава на Александър Петрович, който в крайна сметка не успя да им се противопостави.

USA STROLL INTO THE SEMI-FINALS! #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/8FPvSC1xwp

Делегат на двубоя бе Сандра Велчева Хънт. Настроението в редиците на "янките" все пак бе помрачено до някаква степен, тъй като Леброн Джеймс получи удар в окото и не доигра мача. На полуфиналите баскетболистите на Стив Кър ще имат за съперник тима на Сърбия, който стигна до Топ 4 след драматична победа срещу Австралия на четвъртфиналите.

It’s time: Nikola Jokic and Serbia will face Team USA in the semifinals ️ #Paris2024 pic.twitter.com/bG5nXyYNwc