САЩ преодоля австралийското препятствие и стигна осми пореден олимпийски финал

Националният отбор на САЩ продължава да доминира с пълна сила на олимпийския турнир при жените на Игрите в Париж. Актуалните олимпийски шампионки се справиха със съпротивата на Австралия след 85:64 в първия полуфинал. В зала "Берси" баскетболистките на Шерил Рийв бяха категорични още през първото полувреме, а във второто довършиха започнатото срещу момичетата на Санди Брондело.

По този начин американският тим си гарантира осми пореден и общо десети олимпийски финал в своята история, като в девет от тях може да се похвали със златото. На финала състезателките на Рийв ще имат за съперник победителя от втория полуфинал между домакините от Франция и Белгия, които ще играят по-късно тази вечер, а австралийките ще спорят за бронзовите отличия срещу загубилия.

