САЩ преодоля Китай за 11-а световна титла по баскетбол при жените

САЩ срази Китай с 83:61 точки за четвърта поредна световна титла и общо 11-а в историята в Сидни.

А‘я Уилсън отбеляза 19 точки, а Келси Плъм добави 17 пункта. Джуъл Лойд се отчете с 11, като китайките бяха повалени от страхотните американки, които постигнаха впечатляващата 30-а последователна победа на световни първенства.

Американките се оттеглиха на почивката с 43:33 и нямаше как да бъдат спрени пред 15 895 фенове, което бе и своеобразен рекорд за най-голяма публика на женски баскетболен мач в Австралия. Пред погледа на легендата на китайския баскетбол Яо Мин, азиатките бяха поведени от Юежу Ли, която вкара 19 точки и се поздрави с първи медал от 1994 г. насам.

