Съзвездие от играчи във финалния състав на Сърбия за Олимпийските игри

Националният отбор на Сърбия заложи на всичко най-добро за Олимпийските игри в Париж. Окончателният състав на сърбите за най-големия спортен форум бе оповестен официално от местната федерация днес. „Плавите“ се намират в група C, където фаворит е тимът на САЩ, а останалите им съперници са отборите на Южен Судан и Пуерто Рико.

Селекционерът Светислав Пешич се спря на 12 имена, като в окончателният списък личат само такива от НБА и Евролигата. Големият лидер на „орлите“ безспорно ще бъде Никола Йокич от Денвър Нъгетс. Съзвездието от имена включва още Василие Мицич от Шарлът Хорнетс, Богдан Богданович от Атланта Хоукс и Никола Йович от Маями Хийт.

Serbia NT announced its final 12-man roster for the 2024 Paris Olympics with Nikola Jokic & Bogdan Bogdanovic leading the way pic.twitter.com/el7FOd3Aig