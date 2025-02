Сделката на сезона в НБА! Лука Дончич потегля към Лейкърс

Дни преди края на трансферния период в НБА бе осъществена и сделката на сезона, която спокойно може да бъде определена като шокираща. В нея Далас Маверикс ще се лиши от услугите на своята суперзвезда в лицето на Лука Дончич, който ще отпътува в посока Лос Анджелис Лейкърс. От своя страна „езеряците“ ще се разделят с един от своите лидери – Антъни Дейвис, който ще облече екипа именно на тексасци.

Част от тристранната сделка е и Юта Джаз, съобщава Шамс Чарания от ESPN.

Според реномирания журналист тимът от щата Калифорния ще се сдобие още с Макси Клебър и Маркийф Морис, докато освен Дейвис, Маверикс ще получат и Макс Кристи, както и първи избор на „езерняците“ в Драфта през 2029 година. Най-незначителна е сделката за „джазмените“, които взимат Джейлън Хууд-Скифино от Лейкърс и два бъдещи втори пика от подбора тази година.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.