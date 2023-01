Себастиан Фетел се впусна в ново предизвикателство по снежните писти в Швеция

Четирикратният шампион във Формула 1 Себастиан Фетел се впусна в ново предизвикателство след прекратяването на кариерата си. Германецът отново разви висока скорост, но този път в надпреварата на шампионите, която се състоя по снежните писти в Швеция.

Фетел даде аванс на Германия в полуфинала срещу сборния звезден отбор, побеждавайки бразилеца Фелипе Дугович. Мик Шумахер, който този сезон ще трябва да се задоволи с ролята на трети пилот в отбора на Мерцедес във Формула 1, загуби своя дуел с представителя на Световния рали шампионат Тиери Нювил, като германецът бе задминат с над обиколки. Така той и Фетел отпаднаха от надпреварата.

