Себастиан Льоб завърши първи в петъчния ден на рали Акрополис

Деветкратният световен шампион Себастиан Льоб бе най-бърз и завърши на първа позиция в петъчния ден на рали Акрополис - десети кръг на Световния рали шампионат.

Французинът спечели първите две отсечки за деня и поведе, а в третата, при второто минаване, най-добро време записа Есапека Лапи. Льоб запази лидерството си пред Тиенри Льовил и Пиер-Люи Любе.

