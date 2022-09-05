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Селекционерът Младен Кръстаич обяви имената на избраниците си

от БНТ
14:43, 05.09.2022
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
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Снимка: БГНЕС
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Селекционерът на българския национален отбор Младен Кръстаич обяви имената на футболистите, повикани за предстоящите мачове от турнира Лига на нациите.

На 23 септември от 21:45 ч. в Разград „лъвовете“ приемат Гибралтар, а на 26 септември от 21:45 ч. е гостуването на Северна Македония в Скопие. Срещите ще можете да гледате по БНТ.

Ето и повиканите имена:

Вратари: Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море).

Защитници: Валентин Антов (Монца), Петко Христов (Специя), Пламен Гълъбов (Макаби Нетаня), Християн Петров (ЦСКА-София), Виктор Попов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА-София), Антон Недялков (Лудогорец), Матео Стаматов (Оренбург).

Полузащитници и нападатели: Илия Груев (Вердер), Иван Йорданов (Лудогорец), Янис Карабельов (Кишварда), Филип Кръстев (Левски), Илиян Стефанов (Левски), Никола Илиев (Интер), Марин Петков (Левски), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Георги Русев (ЦСКА 1948), Кирил Десподов (Лудогорец), Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Спарта Прага).

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