Септември София и Симао Фрейташ се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

Португалският специалист подаде своята оставка след поражението от Дунав Русе, а ръководството на септемврийци уважи неговото желание.

Наставникът оставя отбора на предпоследното 13-о място в класирането с актив от 8 точки след 11 кръга. Тимът се намира в серия от 4 поредни загуби и пет мача без победа. Последният успех дойде на 23 август, при минималния шампионатен успех в домакинството на ЦСКА 1948 с 1:0 с гол на Францети Ерар. Столичани имат най-слабата голова разлика в първенството (-11), заедно с отборите на Ботев Враца и Черно море.