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Дунав шокира Септември с обрат от 0:2 до 3:2 в София

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Домакините поведоха с два гола, пропуснаха две дузпи и не успяха да задържат преднината си.

Септември София – Дунав Русе
Снимка: Startphoto.bg
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Дунав Русе осъществи впечатляващ обрат и победи Септември София с 3:2 като гост в зрелищен двубой от 11-ия кръг на Първа лига. Домакините поведоха с два гола, пропуснаха две дузпи и не успяха да задържат преднината си.

Херард Францети откри резултата в 25-ата минута, след като по-рано Георги Китанов спаси първия му наказателен удар. В 37-ата минута Андре Либерал удвои аванса на столичани, но при попадението се сблъска тежко с вратаря на гостите и двамата бяха принудително заменени.

В началото на второто полувреме резервният страж на Дунав Бартош Желазовски отрази и втората дузпа на Септември, изпълнена от Педро Игор. Русенци се възползваха от пропуските на съперника и се върнаха в мача чрез Илкер Будинов в 63-ата минута. Десет минути по-късно Андре Алвеш възстанови равенството.

В 85-ата минута попадение на Валантайн Озорнфавор беше отменено заради засада на Педро Ферейра. Така се стигна до 90-ата минута, когато Кристиян Бойчев с мощен удар донесе ценния успех на „драконите“.

След победата Дунав събра 8 точки и заема десетото място във временното класиране. Септември също има 8 пункта и е предпоследен.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК Септември София

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