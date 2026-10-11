Георги Чиликов: Септември заслужаваше да победи, но това е футболът

Старши треньорът на Дунав коментира драматичната победа с 3:2 като гост над Септември.
Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов коментира драматичната победа с 3:2 като гост над Септември. Тимът от Русе изоставаше с 0:2, но стигна до пълен обрат и се прибра с три точки.
"Не знам откъде да започна и какво да говоря. Поздравявам момчетата за характера през второто полувреме. Аз направих всичко възможно да загубим мача през първото. Това е истината. Предприех схема 3-5-2. Изобщо не ми хареса. Знаех, че ще имаме проблеми и това си пролича. Септември просто ни разпиля", каза Чиликов след срещата.
"Ако трябва да съм честен, Септември заслужаваше да победи, но това е футболът. Но този мач трябва да влезе във всички книги, буквари и школи как не трябва да се предаваш. След две изпуснати дузпи победихме", добави той.
"Постигнахме много красива победа. Много важни три точки. Дунав ми харесваше на моменти, но не става с 5, 10, 20 минути. Имаме качества да взимаме точки. Да вкараш три гола на Септември на чужд терен не е лесно", завърши Чиликов.