Георги Чиликов: Септември заслужаваше да победи, но това е футболът

Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов коментира драматичната победа с 3:2 като гост над Септември. Тимът от Русе изоставаше с 0:2, но стигна до пълен обрат и се прибра с три точки.

"Не знам откъде да започна и какво да говоря. Поздравявам момчетата за характера през второто полувреме. Аз направих всичко възможно да загубим мача през първото. Това е истината. Предприех схема 3-5-2. Изобщо не ми хареса. Знаех, че ще имаме проблеми и това си пролича. Септември просто ни разпиля", каза Чиликов след срещата.

"Ако трябва да съм честен, Септември заслужаваше да победи, но това е футболът. Но този мач трябва да влезе във всички книги, буквари и школи как не трябва да се предаваш. След две изпуснати дузпи победихме", добави той.