Испанският баскетболист Серхио Родригес обяви, че слага край на състезателната си кариера, продължила 21 години.

Дни след като спечели последния си трофея, ликувайки с титлата в испанското първенство с отбора на Реал Мадрид, 38-годишният плеймейкър съобщи в профила си в социалната мрежа Инстаграм, че се разделя с професионалния баскетбол.

Гардът игра за Реал Мадрид от 2010-а до 2016 година, а по-късно се завърна в тима през 2022 година. С испанския гранд Серхио Родригес спечели три титли на страната, три Купи на краля, пет Суперкупи и два трофея от Евролигата. Родригес спечели Евролигата и с ЦСКА Москва през 2019-а.

В НБА испанският баскетболист носи екипите на Портланд, Сакраменто, Ню Йорк и Филаделфия.

Sergio Rodriguez hangs up his sneakers after 14 seasons in the EuroLeague



What an incredible journey for the guard! pic.twitter.com/fsH951FMgn