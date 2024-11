Северна Ирландия се пребори за първото място в групата на България

Северна Ирландия и Люксембург сложиха край на участието си в груповата фаза на Лигата на нациите с атрактивно равенство. Двата отбора не успяха да се победят и завършиха 2:2 в мач от последния шести кръг на група 3 в дивизия C.

На „Стад дьо Люксембург“ островитяните се виждаха победители, тъй като поведоха с 2:0 чрез Айзък Прайс и Конър Брадли, но домакините се пребориха за равенството с попадения на Сеид Корач и Жерсон Родригес. Все пак футболистите на Майкъл О‘Нийл ликуваха след края на мача, след като си осигуриха директна промоция в дивизия B на турнира, докато тези на Люк Холц ще се играят бараж за оставане в дивизия C.

