Шакира с нов албум след седем години мълчание

47-годишната Шакира обяви, че ще издаде нов албум, озаглавен Las Mujeres Ya No Lloran (Women Don't Cry Anymore).

"Създадох го с всички вас и заради вас - моята глутница вълци, които бяхте до мен на всяка крачка", написа певицата.

Според нея написването на албума се е превърнало в своеобразна терапия:

"Пишейки всяка песен, аз се връщах към себе си. Докато ги пеех, сълзите ми се превръщаха в диаманти, а уязвимостта ми - в сила".

Шакира показа и кадри от фотосесия за издаването на албума. Тя се появява в корсет и гамаши, както и в други визии, подбрани от стилиста Никола Бру.

Испаноезичният албум на Шакира включва 16 песни, сред които Acróstico, Out of Your League, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG, Te Felicito, Copa Vacía и El Jefe.

Неотдавна певицата се завърна триумфално в класациите, спечели специалната награда MTV VMA и бе удостоена с паметник в родния си град Баранкиля, Колумбия. Звездата също така най-накрая постигна споразумение по дело за укриване на данъци в Испания.

Според El Periodico през ноември миналата година Шакира е платила 34 млн. долара, за да избегне потенциална присъда от осем години затвор. Сега певицата не живее в Испания: миналото лято тя обяви раздялата си с Жерар Пике, с когото беше заедно дълги години, и се премести в Маями със синовете си Саша и Милан.

