БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шарл Льоклер бе най-бърз и във втората свободна тренировка в Гран при на САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Пилотът на Ферари оглави класирането и в първата сесия.

Шарл Льоклер бе най-бърз и във втората свободна тренировка в Гран при на САЩ
Слушай новината

Шарл Льоклер от Ферари беше най-бърз и във втората свободна тренировка преди Гран при на САЩ, следван плътно от Кими Антонели (Мерцедес) - състезание, което може да превърне италианеца в най-младия шампион във Формула 1.

Льоклер постигна време 1:35.291 минути във втората тренировка, проведена при слънчево време на пистата Circuit of the Americas в Остин (Тексас), след като преди това той оглави класирането и в първата сесия.

„За мен петъкът премина много гладко, но изглежда, че останалите правят по-голям прогрес. Като се има предвид малката разлика, няма да бъде никак лесно“, заяви той, цитиран от агенция Reuters.

Антонели - 20-годишният пилот, който задължително трябва да спечели в неделя, за да си осигури първи шанс за титлата, финишира пети в първата тренировка. Италианецът подобри представянето си до втора позиция във втората тренировка и приключи деня с изоставане от 0.042 секунди.

„Първата свободна тренировка не беше най-добрата за нас, тъй като балансът на колата не беше на ниво“, коментира Кими Антонели, който води със 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел.

„Успяхме обаче да подобрим това за втората сесия и направихме добра крачка напред“, добави той.

Ферстапен, който спечели в Остин миналата година, се стреми към трета поредна победа след успехите си в Сингапур и Малайзия. Той завърши втората сесия с третото най-добро време - на 0.189 секунди зад Льоклер. Люис Хамилтън остана четвърти, а Ръсел - пети.

„Опитахме различна посока при настройките, но не се чувствах комфортно в колата, особено при преминаване през неравностите“, каза Хамилтън и допълни: „Шарл показа, че темпото е налице, така че трябва да разберем как да подобрим поведението на автомобила.“

Ландо Норис от МакЛарън се нареди седми във втората свободна тренировка в САЩ, зад Лиъм Лоусън от тима на Рейсинг Булс.

#Формула 1 сезон 2026 #Гран При на САЩ # Ферари #Шарл Льоклер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони
1
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка
2
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
3
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
4
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
5
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
6
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
3
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
4
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони
5
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Други спортове

Скай Бейли над всички в многобоя на световното по спортна гимнастика в Ротердам
Скай Бейли над всички в многобоя на световното по спортна гимнастика в Ротердам
"Индикар" ще проведе състезание в Европа след 20 години пауза "Индикар" ще проведе състезание в Европа след 20 години пауза
Чете се за: 01:52 мин.
Николай Събев ще се боксира за злато на световното до 19 г. в Будва Николай Събев ще се боксира за злато на световното до 19 г. в Будва
Чете се за: 01:35 мин.
Марк Марес с триумф за Гран при на Австралия в MotoGP Марк Марес с триумф за Гран при на Австралия в MotoGP
Чете се за: 03:07 мин.
Данаил Полишев с 89-то място на Световната купа на рапира в Хамамет Данаил Полишев с 89-то място на Световната купа на рапира в Хамамет
Чете се за: 00:50 мин.
Шарл Льоклер бе най-бърз на първата свободна тренировка за Гран При на САЩ Шарл Льоклер бе най-бърз на първата свободна тренировка за Гран При на САЩ
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

БНТ със специална програма в деня на вота
БНТ със специална програма в деня на вота
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Сбиване между две враждуващи групи в Петрич завърши с двама пострадали и един задържан Сбиване между две враждуващи групи в Петрич завърши с двама пострадали и един задържан
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Транспортирани са машините за гласуване във Варна за утрешния вот
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Подготовката за вота в Благоевградска област
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Сунгурларе и Белица, обществени поръчки за милиони евро и една...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Отново потопен кораб в Черно море: Един загинал и трима в неизвестност
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ