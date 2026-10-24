Шарл Льоклер бе най-бърз и във втората свободна тренировка в Гран при на САЩ

Шарл Льоклер от Ферари беше най-бърз и във втората свободна тренировка преди Гран при на САЩ, следван плътно от Кими Антонели (Мерцедес) - състезание, което може да превърне италианеца в най-младия шампион във Формула 1.

Льоклер постигна време 1:35.291 минути във втората тренировка, проведена при слънчево време на пистата Circuit of the Americas в Остин (Тексас), след като преди това той оглави класирането и в първата сесия.

„За мен петъкът премина много гладко, но изглежда, че останалите правят по-голям прогрес. Като се има предвид малката разлика, няма да бъде никак лесно“, заяви той, цитиран от агенция Reuters.

Антонели - 20-годишният пилот, който задължително трябва да спечели в неделя, за да си осигури първи шанс за титлата, финишира пети в първата тренировка. Италианецът подобри представянето си до втора позиция във втората тренировка и приключи деня с изоставане от 0.042 секунди.

„Първата свободна тренировка не беше най-добрата за нас, тъй като балансът на колата не беше на ниво“, коментира Кими Антонели, който води със 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел.

„Успяхме обаче да подобрим това за втората сесия и направихме добра крачка напред“, добави той.

Ферстапен, който спечели в Остин миналата година, се стреми към трета поредна победа след успехите си в Сингапур и Малайзия. Той завърши втората сесия с третото най-добро време - на 0.189 секунди зад Льоклер. Люис Хамилтън остана четвърти, а Ръсел - пети.

„Опитахме различна посока при настройките, но не се чувствах комфортно в колата, особено при преминаване през неравностите“, каза Хамилтън и допълни: „Шарл показа, че темпото е налице, така че трябва да разберем как да подобрим поведението на автомобила.“

Ландо Норис от МакЛарън се нареди седми във втората свободна тренировка в САЩ, зад Лиъм Лоусън от тима на Рейсинг Булс.