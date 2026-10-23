Шарл Льоклер бе най-бърз на първата свободна тренировка за Гран При на САЩ

Шарл Льоклер с Ферари беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на САЩ във Формула 1.

Той даде време от 1:36.052 минута на пистата в Остин, побеждавайки Макс Ферстапен от "Ред Бул" с 0.084. Ландо Норис от "Макларън" се класира на повече от две десети от стартовата позиция на трето място.

Лидерът в шампионата Кими Антонели от "Мерцедес" може да спечели шампионата този уикенд и да стане най-младият победител в историята на Формула 1. Шансовете му за това ще се случат, ако спечели неделното състезание и съотборникът му Джордж Ръсел завърши след девето място, а Люис Хамилтън от "Ферари" - след пето.

20-годишният италианец има преднина от 102 точки на върха в класирането при пилотите, като остават шест планирани кръга, което прави похода му към титлата само въпрос на време. Той завърши пети в първата тренировка, на една позиция зад Ръсел.

Ферстапен се стреми към три поредни победи този уикенд, след успеха си в Малайзия и Сингапур, като четирикратният световен шампион се опитва да завърши трудния сезон на висота.

Хамилтън, рекорден петкратен победител на тази писта в покрайнините на Остин, се нареди шести, на повече от пет десети от съотборника си Льоклер.

Втората свободна тренировка започва в полунощ българско време.