Шави е много близо до нов договор с Барселона

Треньорът на Барселона Шави Ернандес е постигнал договорка за удължаване на своя контракт, информира авторитетния италиански журналист Фабрицио Романо.

Очаква се до края на настоящата седмица испанският специалист да подпише новото си споразумение с "каталунците". Настоящият договор на клубната легенда на Барса изтича в края на настоящия сезон.

Шави застана начело на Барселона през месец ноември 2021-а година, заменяйки на поста нидерландеца Роналд Куман.

След неуспешна първа кампания през миналата 43-годишният наставник изведе "блаугранас" до титлата в Ла Лига, а освен това спечели и Суперкупата на Испания след успех във финала срещу големия съперник Реал Мадрид с 3:1.

Barcelona never considered Xavi’s new deal in danger — it was matter of time and it will be completed soon



Negotiations taking place in the last 24/48h to get it sealed until 2025, as @Luis_F_Rojo @RogerTorello reported.



More to follow. pic.twitter.com/eiZ3RXH2XV