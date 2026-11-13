Шофьорът, заловен с половин тон марихуана, остава в ареста

Шофьорът на тежкотоварния камион, в който беше открит близо половин тон марихуана при проверка при граничния преход „Кулата“, е с наложена мярка „задържане под стража“. Това съобщи говорителят на Окръжна прокуратура – Благоевград Ирина Аспарухова.

Искането на държавното обвинение за налагане на мярката е уважено от Окръжен съд – Благоевград, но същата може да бъде обжалвана пред по-горна инстанция.

Близо половин тон марихуана беше открита при проверка на 10 ноември, когато служители на отдел „Борба с наркотрафика“ в Териториална дирекция „Митници“ – София селектирали товарна композиция, състояща се от влекач и хладилно полуремарке с български регистрационни номера.

Шофьорът представил документи за превозваната стока, според които товарът е бил натоварен от Испания, а стоката представлява колбаси и чушки, предназначени за получатели в България. Но при рентгенов контрол е установена преградна стена в хладилното ремарке, зад която са открити 22 кашона с марихуана с общо тегло 497,9 кг.

В качеството на обвиняем по досъдебното производство бе привлечен водачът на товарния автомобил - на 51 години от Пловдив. С постановление на прокурор той беше задържан за срок до 72 часа, а Окръжен съд – Благоевград взе по искане на прокуратурата мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.