Ще успее ли Алкарас да спечели две поредни години титлите и в Барселона и в Мадрид

Карлос Алкарас е на път да направи дубъл, като спечели в две поредни години турнирите в Барселона и Мадрид. Световният номер 2 отстрани снощи Григор Димитров с 2:0 сета по пътя си към осминафиналите на тенис турнира от сериите Мастърс в испанската столица.

Vinicius, Fede Valverde, Rodrygo and Dani Ceballos were at the Madrid Open to support Carlos Alcaraz pic.twitter.com/vCAcDyORKq