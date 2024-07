Силна Австралия сломи съпротивата на Испания в Париж

Националният отбор на Австралия потегли победоносно на олимпийския турнир при мъжете по на Игрите в Париж. Баскетболистите на Браян Горджиян сломиха Испания с 92:80 в мач от първия кръг в група А. На закрития стадион „Пиер Мороа“ австралийците бяха в ролята на лидери до голяма степен и се спряха с няколко щурма на испанците, за да сломят съпротивата им. Освен това „кенгурата“ помрачиха рекорда на Руди Фернандес, който се превърна в първия баскетболист с шест участия на олимпийски игри.

Legend on his Last Dance.#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/GW0djcSOa8