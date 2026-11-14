Славия и Драгоман постигнаха победи в женския волейболен шампионат

Славия спечели убедително с 3:0 срещу ВА "Стойчев-Казийски" и се изкачи на трето място в класирането на женското волейболно първенство.

"Белите" имат четири победи в Демакс лигата и 11 точки, колкото и четвъртият Драгоман, който в друга среща от шестия кръг на шампионата се наложи над Миньор с 3:1.

В следващия мач от кръга Левски посреща ЦПВК. Гледайте срещата в неделя, 15 ноември, от 14:55 часа пряко по БНТ 3 и ТУК.