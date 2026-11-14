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Славия и Драгоман постигнаха победи в женския волейболен шампионат

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Спорт
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В следващия мач от кръга Левски посреща ЦПВК, а срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3.

славия чист успех хектор женското волейболно първенство
Снимка: БТА
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Славия спечели убедително с 3:0 срещу ВА "Стойчев-Казийски" и се изкачи на трето място в класирането на женското волейболно първенство.

"Белите" имат четири победи в Демакс лигата и 11 точки, колкото и четвъртият Драгоман, който в друга среща от шестия кръг на шампионата се наложи над Миньор с 3:1.

В следващия мач от кръга Левски посреща ЦПВК. Гледайте срещата в неделя, 15 ноември, от 14:55 часа пряко по БНТ 3 и ТУК.

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Прякото предаване започва в 14:55 ч.
Чете се за: 00:30 мин.
#ВК Славия - жени

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