След успеха над Гришо, Тийм отстъпи на Дрейпър

Джак Дрейпър победи Доминик Тийм с 6:1, 6:4 в мач от 1/8-финалите на турнира по тенис на твърда настилка в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 713635 долара.

В първия си мач на американска земя след след спечелването на Откритото първенство на САЩ през 2020 година австриецът елиминира Григор Димитров, след като хасковлията се оттегли заради физически проблем.

28-годишният тенисист не впечатли с изявите си и в двубоя с младия британец. 20-годишният Дрейпър поведе с 5:0 гейма, преди да затвори частта със сервис гейм на нула. Във втората част равенството се запази до резултат 4:4, но англичанинът спечели последните три гейма, за да се поздрави с успеха с първия си мачбол след 1 час и 19 минути игра.

