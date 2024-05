Сондата "Джуно" засне загадъчната пета луна на Юпитер

Космическият апарат на НАСА "Джуно" ("Юнона") засне Амалтея, неуловимата пета луна на Юпитер, докато преминава пред Голямото червено петно на планетата, предоставяйки на астрономите рядък поглед към този малък, но интригуващ естествен спътник, съобщи Лайв сайънс.

Най-известните луни на Юпитер са четирите му Галилееви спътника: Йо, Европа, Ганимед и Калисто, всеки от които е широк няколко хиляди километра. Петата открита луна на Юпитер и петата по големина от 95-те известни естествени спътници на планетата е Амалтея. Тя е открита през 1892 г. от Едуард Емерсън Барнард, американски астроном.

Въпреки че е петата по големина луна на Юпитер, Амалтея е с доста скромни размери. Тя е оформена като картоф. Дългата ѝ ос е едва 250 км, а в най-тясната си част е едва 128 км. Измерванията на гравитацията, извършени от космическия апарат "Галилео" на НАСА в началото на 2000 г., доведоха до извода, че Амалтея не е нещо повече от хлабаво скрепена купчина отломки, а не солидна скалиста луна.

"Джуно" е заснел Амалтея по време на 59-ото си приближаване до Юпитер на 7 март. Луната се вижда като малка черна точка на фона на тъмните пояси от облаци над планетата и след това преминава пред Голямото червено петно.

Голямото червено петно е огромна буря с диаметър 12 500 км. Амалтея е заснета на 181 000 км над облаците на Юпитер.

