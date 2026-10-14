Спартак Плевен издържа за втори верен ход в Европейската северна лига

Спартак Плевен намери пътя към втори успех в Европейската северна лига. Селекцията на Желко Лукаич матира Алкар с 93:82 в среща от четвъртия кръг в група B, изиграна в зала „Балканстрой“. Спартаклии наложиха волята си в хода на мача, но едва във финалните акорди сложиха точка на спора, удържайки щурма на състава, воден от Роко Доминович, който допусна първо разочарование в турнира.

Официален дебют с екипа на „синьо-белите“ направи най-новото им попълнение – Алекс Симеонов, а в игра се завърна Роли Устър.

Срещу името на тима от Плевен личат две победи и една загуба, а хърватите имат успех и поражение. На 21 октомври (сряда) Спартак ще домакинства на Жрински, докато Алкар ще приеме Донар Грьонинген на 3 ноември.

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Встъпителните минути дадоха заявка за трилър и честата смяна на лидерството потвърди тези думи. Александър Данаилович и Синиша Шорак се заеха с нападението на домакините, докато от другата страна Мат Хардинг пое отговорност в това отношение. Все пак „синьо-белите“ изковаха крехка разлика от 2 точки в края на откриващия период.

Стартът на втората десетка също премина при поделено надмощие, като заплахите в офанзивен план идваха от всички страни. Постепенно точният мерник на Александър Матушев зад дъгата влезе в действие и даде възможност на спартаклии да се преборят за двуцифрена разлика, както и да се оттеглят в съблекалнята при 54:46.

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Усилията на Джейлън МакКлауд и Данаилович се материализираха в нов двуцифрен превес на старта на третата част. Влатко Гранич и Мирко Юкич се постараха хърватите да дадат отпор, но тимът от Плевен си извоюва 8-точков актив след 30 минути игрово време.

Рецитал на Ерик МакКълъм бе в основата на това турците да не се забавят с натрупването на двуцифрена разлика. Краткотрайните опити на Малик Джонсън вдъхнаха доза увереност на домакините, но Кевин Йебо се постара отборът от Истанбул да диктува отново темпото и да фиксира 56:33 на голямата почивка.

Тре Уилямс, Шолак и МакКлауд върнаха спокойствието на участника в НБЛ при откриването на заключителната четвърт. Фабиан Шишко и Теръл Бърдън – младши дадоха последни надежди на отбора от Син, стопявайки изоставането му само до 5 точки във финалните 2 минути, но Шорак и Матушев сложиха точка на спора за „синьо-белите“.

Александър Матушев поведе листата на реализаторите за Спартак с 18 точки, включително и с 4 точни стрелби отвъд дъгата. Тре Уилямс се отчете с 15 и 8 борби, Синиша Шорак се разписа с 14 точки. Джейлън МакКлауд регистрира 13 и 6 асистенции, Александър Данаилович отбеляза 11, Николай Титков реализира 10.

Маркъс Хардинг бе над всички за хърватите с 16 точки и 7 борби. Мирко Юкич наниза 13 точки, Влатко Гранич има 11.