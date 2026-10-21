Спартак Плевен се потруди срещу босненци в Европейската северна лига

Спартак Плевен подхвана положителна серия и се поздрави с втори пореден успех в Европейската северна лига. Селекцията на Желко Лукаич надви Зрински Мостар със 77:74 в среща от петия кръг в група B, изиграна в зала „Балканстрой“. Мачът предложи множество размяна на серии, особено през второто полувреме, но в заключителните секунди „синьо-белите“ удържаха щурма на състава, воден от Тихомир Мустапич, оставяйки го без успех в турнира.

В игра за спартаклии се завърна Александър Данилович, който престоя на паркета само едно полувреме.

Срещу името на тима от Плевен личат три победи и една загуба, което на този етап ги поставя на върха във временното класиране, а босненците имат на сметката си три поражения и заемат осмата позиция. На 11 ноември Спартак ще има визита на Тал Тех, докато седем дни по-рано Зрински ще домакинства на Анвил Влоцлавек.

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Роли Уостър и Карлос Уилямс показаха какво могат в дебютните минути, преминали при мини серии. Постепенно Синиша Шорак и Александър Данаилович, тласкайки домакините към едноличното водачество и аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Подемът на „синьо-белите“ бе видим и в началото на следващата десетка, когато разликата в тяхна полза придоби двуцифрени изражения. Уилям Кондрат и Траванте Уилямс обединиха усилия за босненците, които предвкусваха обрата, но Устър бе причината за спартаклии да се оттеглят в съблекалнята при 40:35.

Сценарият се повтори и на старта на третата част, тъй като тимът от Плевен отново си припомни вкуса на двуцифрената разлика. Нов щурм, дело на Младен Томашевич и Андерсън, осигури импулс, чрез който отборът от Мостар обърна хода на събитията. Николай Титков и Матушев настроиха мерниците зад дъгата, за да бъде осъществен поредния обрат и да могат домакините да си извоюват 6-точков актив след 30 минути игрово време.

Тре Уилямс и Матушев направиха така, че „синьо-белите“ да открият подобаващо и заключителната четвърт. Микавица, Андресън и Кондрат имаха други намерения, като помогнаха на гостите да се доближат само до точки с 35 секунди, оставащи на часовника. Матушев не трепна от наказателната линия атака по-късно, след което Микавица получи шанс да прати мача в продължение почти със сирената, но остана далече от истината и успехът остана в домакинския лагер.

Александър Матушев бе големият лидер за Спартак със своите 24 точки и 6 борби. Роли Уостър се отчете с 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

Траванте Андерсън се отличи за Зрински с 21 точки. Карлос Уилямс наниза 15, Богдан Микавица има 11, Младен Томашевич 10 и 6 борби.