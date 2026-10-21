БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Позиция на прессекретариата на държавния глава по казуса...
Чете се за: 03:35 мин.
Евростат: Цените на горивата в България нарастват...
Чете се за: 03:15 мин.
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна огледът на кораба "Челси-3" с участието...
Чете се за: 01:22 мин.
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на...
Чете се за: 02:30 мин.
Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва...
Чете се за: 02:15 мин.
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Плевен се потруди срещу босненци в Европейската северна лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

"Синьо-белите" намериха пътя към още един успех в турнира.

Спартак Плевен се потруди срещу босненци в Европейската северна лига
Слушай новината

Спартак Плевен подхвана положителна серия и се поздрави с втори пореден успех в Европейската северна лига. Селекцията на Желко Лукаич надви Зрински Мостар със 77:74 в среща от петия кръг в група B, изиграна в зала „Балканстрой“. Мачът предложи множество размяна на серии, особено през второто полувреме, но в заключителните секунди „синьо-белите“ удържаха щурма на състава, воден от Тихомир Мустапич, оставяйки го без успех в турнира.

В игра за спартаклии се завърна Александър Данилович, който престоя на паркета само едно полувреме.

Срещу името на тима от Плевен личат три победи и една загуба, което на този етап ги поставя на върха във временното класиране, а босненците имат на сметката си три поражения и заемат осмата позиция. На 11 ноември Спартак ще има визита на Тал Тех, докато седем дни по-рано Зрински ще домакинства на Анвил Влоцлавек.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ENBL (@enbleague)


Роли Уостър и Карлос Уилямс показаха какво могат в дебютните минути, преминали при мини серии. Постепенно Синиша Шорак и Александър Данаилович, тласкайки домакините към едноличното водачество и аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Подемът на „синьо-белите“ бе видим и в началото на следващата десетка, когато разликата в тяхна полза придоби двуцифрени изражения. Уилям Кондрат и Траванте Уилямс обединиха усилия за босненците, които предвкусваха обрата, но Устър бе причината за спартаклии да се оттеглят в съблекалнята при 40:35.

Сценарият се повтори и на старта на третата част, тъй като тимът от Плевен отново си припомни вкуса на двуцифрената разлика. Нов щурм, дело на Младен Томашевич и Андерсън, осигури импулс, чрез който отборът от Мостар обърна хода на събитията. Николай Титков и Матушев настроиха мерниците зад дъгата, за да бъде осъществен поредния обрат и да могат домакините да си извоюват 6-точков актив след 30 минути игрово време.

Тре Уилямс и Матушев направиха така, че „синьо-белите“ да открият подобаващо и заключителната четвърт. Микавица, Андресън и Кондрат имаха други намерения, като помогнаха на гостите да се доближат само до точки с 35 секунди, оставащи на часовника. Матушев не трепна от наказателната линия атака по-късно, след което Микавица получи шанс да прати мача в продължение почти със сирената, но остана далече от истината и успехът остана в домакинския лагер.

Александър Матушев бе големият лидер за Спартак със своите 24 точки и 6 борби. Роли Уостър се отчете с 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

Траванте Андерсън се отличи за Зрински с 21 точки. Карлос Уилямс наниза 15, Богдан Микавица има 11, Младен Томашевич 10 и 6 борби.

#БК Зрински Мостар #Европейска северна баскетболна лига (ENBL) #БК Спартак Плевен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
2
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване
3
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за...
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
4
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската...
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от дронове
5
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от...
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
6
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Баскетбол

Апоел Тел Авив надигра Виртус Болоня в София
Апоел Тел Авив надигра Виртус Болоня в София
Константин Костадинов на висота в драма за Остенде във ФИБА Къп Константин Костадинов на висота в драма за Остенде във ФИБА Къп
Чете се за: 02:00 мин.
Леброн и Филаделфия развалиха шампионския празник на Ню Йорк Леброн и Филаделфия развалиха шампионския празник на Ню Йорк
Чете се за: 06:07 мин.
Локомотив Пловдив отстъпи на Миконос в равностоен двубой Локомотив Пловдив отстъпи на Миконос в равностоен двубой
Чете се за: 02:02 мин.
Балкан поизпоти литовци в Еврокъп (ВИДЕО) Балкан поизпоти литовци в Еврокъп (ВИДЕО)
Чете се за: 04:07 мин.
Франция и Канада са двете държави извън САЩ с най-много баскетболисти в НБА Франция и Канада са двете държави извън САЩ с най-много баскетболисти в НБА
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3" Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3"
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Арестите на кметове – задочен сблъсък между премиера Румен...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Спешен ремонт на Арабаконашния проход заради затворения тунел...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Арестът на кмета на Сунгурларе може да бъде удължен до 72 часа
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преговори за мир в Украйна: Среща на Стив Уиткоф и Владимир Путин в...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ