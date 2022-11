Спартак Плевен се раздели с Барет Бенсън

Ръководството на баскетболния Спартак Плевен обяви, че тима се разделя с американеца Барет Бенсън, който до момента беше единственият чужденец в редиците на лидера в НБЛ.

От началото на сезона Бенсън беше сред лидерите не плевенчани и допринесе за шестте поредни победи в първенството, които към този момент отреждат лидерската позиция на Спартак.

Американецът ще продължи кариерата си в полския Спойния Старгард, който е активирал освобождаващата клауза в договора на Барет Бенсън, съобщават от БК Спартак Плевен.

"БК Спойния Старгард от Полша активира освобождаващата клауза в договора на Барет Бенсън. Пожелаваме успех на Барет в кариерата му, която сме сигурни, че ще върви само нагоре. Good luck and all the best, Barret! САМО СПАРТАК!", написах плевенчани във Фейсбук.

Преди да стане част от Спартак Плевен Барет Бенсън е защитавал цветовете още на състави като Динамо Тбилиси, Падерборн, Юли Терандъ и Рилски спортист.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok