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Спартак Варна навакса пасив от два гола и елиминира Етър от Купата на България

Милен Костов от Милен Костов
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Спорт
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Варненци отбелязаха четири гола след почивката.

Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg
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Спартак Варна победи втородивизионния Етър Велико Търново с 4:2 в мач от 1/16-финалите за Купата на България. Елитният тим стига до успеха, след като преодоля пасив от два гола.

"Болярите" заслужено откриха резултата на стадион "Ивайло" в 22-ата минута. Георги Александров засече с глава центриране във вратарското поле от ъглов удар.

Само шест минути по-късно домакините удвоиха аванса си. Мартин Николов стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Стелиян Добрев. Авторът на попадението не успя да осъществи плътен контакт с топката, но я копна и прехвърли вратаря Педро Рибейро.

След почивката варненци намалиха изоставането си. В 64-ата минута Закария Тиндано изведе Жота Лопеш сам срещу вратаря и резервата се разписа с шут в близкия ъгъл.

Едва четири минути по-късно гостите възобновиха равенството. Димо Кръстев подаде с пета към Око Майкъл Чидера и нападателят изравни с първия си гол в българския футбол.

В 86-ата минута "соколите" стигнаха до обрат. Око Майкъл Чидера удвои головата си сметка, като засече с глава центриране от корнер на Жота Лопеш.

Анхел Гомес оформи крайния резултат в добавеното време, като премина 2/3 от терена на дрибъл и копна топката над вратаря Никола Виденов за крайното 4:2.

Спартак Варна е последният отбор, който се класира за осминафиналите. Там място вече намериха Локомотив Горна Оряховица, Арда Кърджали, Ботев Враца, ЦСКА 1948, Локомотив София, Славия, Локомотив Пловдив, Дунав Русе, Лудогорец, Ботев Пловдив, Левски, Черно море, ЦСКА, Хебър Пазарджик и Добруджа. В ранния мач от деня Добруджа победи Монтана с 2:1.

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#Купа на България по футбол 2026/2027 #Етър Велико Търново #Спартак Варна

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