Станаха ясни полуфиналите на олимпийските квалификационни турнири по баскетбол

Лука Дончич записа трипъл-дабъл 36 точки, 11 борби и десет асистенции при победата на Словения срещу Нова Зеландия със 104:78 в олимпийските квалификации по баскетбол за мъже. Това изпрати европейския тим на полуфиналите, където негов съперник ще бъде Гърция на двукратния най-полезен играч на НБА Янис Антетокумпо.

Джош Нибо вкара 20 точки и спечели десет борби за словенците, а Шей Или бе най-резултатен за отбора на Нова Зеландия с 28 точки. Така Словения спечели второто място в група А зад отбора на Хърватия, който зае първата позиция с минимален аванс в точковата разлика.

Победителят от срещата между словенци и гърци се класира на финал в потока, а негов съперник в спора за олимпийска квота ще бъде Доминиканската република или Хърватия.

Константинос Митоглу и Йоргос Папаянис вкараха по 16 точки за отбора на Гърция, който спечели с 93:71 срещу елиминирания Египет. Южните съседи спечелиха своята група с максималните четири точки и една повече от Доминиканската република, докато египтяните останаха на третото място.

Hellas remain perfect & top Group B!



Next up: Slovenia on Saturday.#FIBAOQT pic.twitter.com/1KePkaN4C0 — FIBA (@FIBA) July 4, 2024

Филипините пък отстъпиха с 94:96 срещу отбора на Грузия, но се класираха за следващия етап като втори в групата си зад Латвия. Това предизвика много радост сред играчите, но и интересна ситуация - местната федерация вече бе резервирала полет от Рига за прибиране на делегацията в петък.

"Май ще трябва да изместим полета с няколко дни. Виждате колко сме изненадани и ние самите. За първи път в живота ми съм окей след загуба", заяви треньорът на филипинците Тим Коун след срещата.

Филипините ще играят на полуфиналите срещу Бразилия, а в другия мач от топ 4 ще се срещнат Камерун и Латвия.

Gilas Pilipinas are two wins away from the Olympics #FIBAOQT x #Paris2024 pic.twitter.com/c00d0DhwL7 — FIBA (@FIBA) July 4, 2024

Грузия се нуждаеше от победа с поне 19 точки, за да стигне до елиминациите, но не успя да стигне чак до такъв аванс. Сандро Мамукелашвили бе най-резултатен за отбора с 26 точки, а Гога Битадзе добави 21 и 11 борби. Джънстин Браунлий вкара най-много за филипинците с 28 точки, към които добави осем борби и осем асистенции.

Камерун надви победителя в потока Бразилия със 77:74, като най-резултатен за африканския тим бе Джерамая Хил с 22 точки. Този резултат елиминира Черна гора от квалификационния турнир.

Омари Спелман вкара 22 точки и спечели 13 борби, а Ливан победи Ангола със 74:70 и се класира на второ място в групата си зад Испания. Карим Зенун добави 15 точки за победителите и сам направи серия от 7:0, извела ливанския тим до победата. Той ще се изправи срещу Бахамите, докато Испания ще играе с Финландия в другия полуфинал. Елиминирани са Ангола и Полша.

Cameroon cling on against Brazil as both teams land in Semi-Finals!#FIBAOQT pic.twitter.com/vKhJGnZZTT — FIBA (@FIBA) July 4, 2024

Ето как ще изглеждат полуфиналите в четирите квалификационни турнира за Париж 2024:

Турнир 1 във Валенсия:

Бахамски острови - Ливан

Финландия - Испания

Турнир 2 в Рига:

Бразилия - Филипини

Камерун - Латвия

Турнир 3 в Пирея:

Гърция - Словения

Доминиканска република - Хърватия

Турнир 4 в Сан Хуан:

Пуерто Рико - Мексико

Италия - Литва

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: