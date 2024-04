Стефанос Циципас отново на финал в Монте Карло

Стефанос Циципас спечели полуфинала на турнира ATP Мастърс 1000 в Монте Карло срещу Яник Синър с 6:4, 3:6, 6:4 след два часа и 40 минути. Световният номер 12 ще се бори за третата си титлата на този турнир.

В първия сет, обратно на очакванията, гръкът бе този, който пое инциативата. При 1:2 и сервиз на Синер, световният номер 12 проби и не остави на италианеца да се върне в битката за сета.

Световният номер 2 започна ударно втория сет с пробив при 1:0 и по всичко изглежаше, че ще се повтори сценария от предишната част.

При 5:3 и сервиз на италианеца, Циципас се добра до две точки за пробив при 15:40. Синер успя набързо да ги неутрализира, но проблемите не свършиха дотук. Последваха още две точки за пробив за двукратния победител от този турнир през 2021 и 2022. Италианецът отново показа по-добра игра под напрежение и успя да затвори сервиз гейма си и сета с 6:3.

Синер проби още в първия гейм на третия сет, като по всичко изглеждаше, че той ще се поздрави с победата.

Циципас имаше няколко шанса да се върне в двубоя, като единия бе при 1:3 и негов сервиз. Световният номер 2 имаше два шанса за пробив, но добрата игра на гръка, както и неотсъдена двойна грешка бяха достатъчни световния номер 12 да затвори гейма.

При 3:4, дойде повратната точка в мача. Синер изпита болки в левия крак и поиска медицински таймаут. Циципас видя своята възможност и започна да играе по-настоятелно. Гръкът отново пропиля четири точки за пробив, но при петата бе безупречен и изравни резултата.

При 5:4, световният номер 2 повика лекаря на корта отново. Двукратният шампион от този турнир бе изцедил до последно силите на италианеца и след два часа и 40 минути, проби отново, за да затвори двубоя 6:4, 3:6, 6:4.

WHAT. A. MOMENT @steftsitsipas returns to the final after a thrilling victory over Sinner! pic.twitter.com/AaldkQpixQ — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 13, 2024

В мача за титлата, световният номер 12 очаква победителя от другия полуфинал между Новак Джокович и Каспър Рууд.

