Столичната община изпрати писмо до БАБХ с искане за отмяна на наложените мерки в приюта за кучета в Горни Богров

Във връзка с казуса около временното спиране на работата на общинския приют за безстопанствени кучета в с. Горни Богров, наложената от ОДБХ забрана за посещения и с оглед на изключително засиления обществен интерес, Столичната община изпрати официално писмо до Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с настоятелно искане за отмяна на наложените мерки, съобщиха от пресцентъра на общината.

Тези две точки към момента изрично забраняват:

· Точка 2: Допускането на територията на приюта на доброволци, граждани, посетители и кандидати за осиновители;

· Точка 3: Организирането на посещения, разходки на кучета с доброволци, срещи с животни и предаването на кучета на граждани на територията на приюта.

В писмото до централното ръководство на БАБХ Столичната община излага ясни аргументи, че грижата на доброволците е ключов фактор за благосъстоянието на животните, както и за успеха на осиновителните кампании. Пълната забрана за достъп на външни лица до приюта би могла да препятства осиновяването на животни, като изкуствено поддържа приюта в пренаселено състояние.

Паралелно с това ОП „Екоравновесие“ и Столичната община вече предприемат необходимите оперативни и финансови действия за бързото отстраняване на техническите забележки по подовите решетки в клетките. От общината подчертават, че ремонтните дейности могат да бъдат организирани така, че графиците за строителни дейности да не възпрепятстват безопасния достъп на доброволците през почивните дни и в определени часови пояси.

Столичната община очаква градивен диалог и бърза реакция от страна на БАБХ, както и пълно разбиране за високата обществена чувствителност по темата. Вярваме, че на база на конструктивното и положително отношение, изразено от ръководството на Агенцията по време на предварителните ни разговори, бързо ще стигнем до съвместно решение в полза на животните и гражданите, които ежедневно ги обгрижват и им помагат.