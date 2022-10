Стотици загинали и ранени след безредици на мач в Индонезия

Най-малко 129 души загубиха живота си и още 180 бяха ранени след безредици по време на футболен мач в Индонезия. След края на яростното дерби между Арема и Персебая Сурабая в източния град Маланг, спечелено от гостите с 3:2, хиляди разгневени фенове на домакините нахлуват на терена, а полицията се опитва да ги спре със сълзотворен газ, което води до огромен хаос.

Сред загиналите има и двама полицейски служители. Много от жертвите са загубили живота си поради задушаване, а други са били стъпкани, съобщават властите в страната, които определят действията на феновете като "бунт".

Президентът на Индонезия Джоко Уидодо нареди пълно разследване на трагедията и забрани провеждането на футболни мачове в страната, докато не бъдат направени "подобрения в сигурността".

От една от болниците съобщават, че една от жертвите е дете на пет години. Стадионът в Маланг е с капацитет 42 хиляди зрители, като е трябвало да бъдат продадени 38 хиляди билета, но всъщност съоръжението е било запълнено до краен предел. От полицията съобщават, че около 3000 души са нахлули на терена, което е предизвикало хаоса.

