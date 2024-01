Световната номер 1 Ига Швьонтек се класира за втория кръг на Australian Open след успех над София Кенин

Водачката в световната ранглиста Ига Швьонтек стартира с успех на Australian Open. Полякинята отстрани шампионката в Мелбърн от 2020 година София Кенин със 7:6(2), 6:2 за близо два часа игра. Швьонтек на два пъти изоставаше с пробив в първия сет, но успя да стигне до тайбрек, в който не остави шансове на съперничката си.

Втората част премина при доминация на Швьонтек, която е в серия от 17 поредни победи след поражението от Вероника Кудерметова в Токио през септември.

