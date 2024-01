Световните тенис асоциации ще ограничат броя на вечерните мачове

Женската и мъжката тенис асоциации WTA и ATP обявиха съвместно нови правила за графика на провеждането на мачовете, които целят да ограничат вечерните срещи до две на корт и на ден, с препоръчителен начален час 18.30 местно време, за да се избегне приключването на двубои след полунощ.

Откритото първенство на Австралия ще започне в неделя и ще се проведе в продължение на 15 дни вместо 14 за първи път тази година в опит да се избегнат късните финали, съобщиха организаторите през октомври.

The WTA and @ATPTour have collaborated on new scheduling rules to reduce late-match finishes on the tours. A strategic review on tennis balls is also underway, with the aim of increasing consistency during tournament swings from 2025.



Read More ️