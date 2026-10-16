Тази вечер на „Синелибри“ е премиерата на филма „Остайница“

Днес, 16 октомври, в кино „Люмиер" от 19.00 часа е официалната премиера на драмата „Остайница“, последвана от разговор с авторката на едноименния роман Рене Карабаш и режисьора Костадин Бонев, съобщават организаторите на фестивала „Синелибри".

Специален гост на събитието ще бъде и албанската актриса Алтеа Лазай, която изпълнява ролята на Бекиа и нейното „алтер его“ Матя. Лазай ще присъства и на събитието в кино „Одеон“ на 17 октомври. Масимо Фолети е оператор на копродукцията между България, Италия и Албания.

„Остайница“ ще открие програмата на първото издание на фестивала в Перник на 29 октомври, на 31 октомври е премиерата в Бургас, а на 5 ноември – в Пловдив. Събитията ще бъдат последвани от разговор с публиката с участието на режисьора Костадин Бонев и авторката на романа Рене Карабаш.

„Остайница“ ще се състезава с останалите осем заглавия в конкурсната програма на „Синелибри“. Сред тях има още едно българско заглавие – черната комедия „Такси за Рая“ на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапкънов. Тя ще бъде излъчена премиерно на 24 октомври в кино „Люмиер“, в присъствието на част от екипа, като след прожекцията зрителите ще имат възможност да споделят впечатления и да зададат въпроси. Адаптацията е по новелата „Нощно бдение“ на изтъкнатия австрийски писател от български произход Димитър Динев. В главните роли са Велислав Павлов, Стоян Дойчев, Деси Моралес, Даниел Владимиров, Диляна Попова. Иван Ничев ще разговаря с публиката непосредствено след премиерните прожекции на „Такси за Рая“ в София, Бургас (6 ноември) и Пловдив (7 ноември).