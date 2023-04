Тервел Пулев е с пет килограма по-тежък от опонента си

Тервел Пулев е с 5 кг по-тежък от съперника си Джоел Шойгрийн преди боксовия мач помежду им в Калифорния, САЩ.

Българският боксьор демонстрира добра форма по време на кантара. Той тежи 91 кг, докато американецът е с 5 по-малко.

Сблъсъкът е част от бойна галавечер, която започва в 05:00 часа след полунощ на 14 април, петък.

Осемрундовият двубой е пети в програмата, в която има общо седем срещи. Четири от тях са боксови, а три по правилата на ММА.

Boxing and MMA events happening this week.



Thursday

Boxing & MMA:



Fight Club OC:

Tervel Pulev vs Joel Shojgreen (FITE TV) pic.twitter.com/nuGRr9nUU5