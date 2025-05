Тежка контузия сложи край на сезона за лидер на Бостън

Бостън Селтикс понесе тежък удар. „Келтите“ останаха без една от своите суперзвезди за доста дълъг период от време. На линия за тима от щата Масачузетс в близко бъдеше няма да бъде Джейсън Тейтъм, съобщиха първоначално медиите отвъд океана, а след това ужасната новина бе потвърдена и от клуба. Американецът претърпя операция на своето дясно ахилесово сухожилие и окончателно отпадна от сметките до края на плейофите в НБА.

Jayson Tatum today underwent successful surgery to repair a ruptured right Achilles tendon. No timetable is currently available for his return, but he is expected to make a full recovery. Further updates will be provided when appropriate. pic.twitter.com/TTXziFtMQB