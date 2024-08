Тежка контузия за талант на Барселона

Въпреки силния старт за Барселона през новия сезон в Ла Лига, настроението в тима бе помрачено. Испанците нямат спиране и могат да се похвалят с пълен актив от три поредни победи, но останаха без един от своите млади играчи за дълъг период от време. От сметките на каталунците отпадна Марк Бернал, обявиха днес от клуба. Испанецът има скъсана кръстна връзка на лявото коляно и в следващите дни ще претърпи операция.

INJURY NEWS



Tests carried out on Wednesday have shown that the player Marc Bernal has a ruptured anterior cruciate ligament in his left knee and an associated injury to the lateral meniscus. pic.twitter.com/193Fp0zyHI