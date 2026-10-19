Легендата на Арсенал Тиери Анри ще бъде водещ на церемонията на 70-ото издание на "Златната топка", което ще се състои в Лондон на 26 октомври. Компания ще му прави спортната водеща Кейт Скот, която вече е била в тази роля.

Тиери Анри ще наследи Рууд Гулит, който е бил водещ на церемонията по връчването на най-ценната индивидуална награда в световния футбол.

В номинациите на Тиери Анри и Кейт Скот няма нищо случайно, тъй като тя ще се състои за първи път в "Лондон Паладиум Тиатър" в английската столица. Двамата се познават отлично, тъй като се срещат редовно предаването Golazo, посветено на Шампионската лига, на телевизия CBS Sports, където водещи са още Джейми Карагър и Майка Ричардс.

„За мен е чест да водя церемонията по връчването на „Златната топка“ тази година. Лондон е моят дом. Имам дълбока връзка с този град, неговата футболна култура и неговите страстни фенове. Затова е естествен избор да водя церемонията тук, заедно с моята колежка и приятелка Кейт. Вечерта ще бъде изключителна", заяви Анри.

Кейт Скот е била водеща три пъти до момента на церемонията - 2014, 2015, 2025 година.