Килиан Мбапе: Всеки, който си мисли, че съм перфектен, очевидно няма телевизор

Килиан Мбапе беше избран за най-добър футболист на сезона в анкетата на френското списание „Онз Мондиал“. Отличието се присъжда от 1976 г. насам. Французинът получи най-много гласове от читателите на изданието, побеждавайки Жоао Невеш и Кварацхелия.

В интервю след това нападателят на Реал Мадрид показа другото си лице и се опита да разбие мита за перфектното момче.

"Всеки, който си мисли, че съм перфектен, очевидно няма телевизор! Показвал съм многократно, че мога да правя глупави неща“, пошегува се той.

Французинът твърди, че екранът изкривява възприятието на хората за него:

„Никой не те познава истински, само от това, което се показва по телевизията. Ето защо понякога има анализи, които не отговарят на реалността“.

И го илюстрира с пример:

„Ако ме помолите да направя преценка на актьор, чиито филми само съм гледал, мога да дам мнение, напълно противоположно на това, какъв е човекът в действителност. Ето защо не съдя, защото имам опита да бъда от другата страна на екрана и знам какво е там“.

Мбапе защити и изказването си, че е най-добрият в света и реакциите, които предизвика това във Франция:

"Разбирам всичко. Познавам историята и културата на страната си, така че знам какво може да провокира, когато казвам такива неща“, призна той.

"Когато го казвам, е защото го мисля и защото е мотивация за мен. За да правиш велики неща, не можеш да излизаш на терена, мислейки, че другите могат да го направят по-добре от теб. Това би означавало да си поставиш граница“, категоричен е Мбапе.

Французинът заяви, че съмнението е движещата сила зад дълголетието му на най-високото ниво във футбола.

"Не ставаш играч с толкова трайно присъствие във времето, ако не мислиш, ако не разсъждаваш, ако не се съмняваш. Съмнението е много важно, защото ти позволява да се усъвършенстваш, да не лежиш на лаврите си. Постоянно размишлявам върху това, което мога да направя, какво съм направил, какво правя", обясни Мбапе.

Говорейки за кариерата си, повече от десетилетие след дебюта си, той не се поколеба да заяви:

„Основното нещо, което си вземам със себе си, не са головете или титлите, а това, че през тези десет или единадесет години не съм се отегчавал нито една година. Никога не съм дръпвал ръчната спирачка.“

Мбапе определи следващата си цел - да разбере играта на по-дълбоко ниво:

„Искам да имам повече контрол върху това, което правя, да оставя по-малко място за неизвестното. Не за сметка на моята същност, разбира се. Трябва да оставиш място за креативност и инстинкт, защото те са част от моята игра и това е нещо, което никога не трябва да губя.“

Относно това как се справя с критиките на хората и с популярността си, нападателят подчерта опита, който годините са му дали.

"Трудно е, ако го приемаш лично, и аз го приемах така, когато бях по-млад, сега не е така“, призна той.

"Днес съм на 27 години, спазвам дистанция и разбирам, че понякога има хора, които не искат да анализират и просто така стоят нещата. Най-важното е да си в унисон с ценностите си, с принципите си, с посланието, което искаш да изпратиш.“

И той обобщи характера си в един образ:

"Аз съм човек, който се адаптира. Повече от хамелеон, аз съм дете на света“.

Мбапе говори и за тези, които мечтаят да станат като него.

"Казвам на всички тези деца, че ако искат да бъдат като мен трябва да мечтаят, и да не си поставят граници“, заяви френската звезда.

Нападателят на Реал Мадрид и на френския национален отбор също така сподели, че не се оплаква от бремето на славата:

"Винаги съм се чувствал привилегирован. Струва ми се неуместно в света, в който живеем, да се оплаквам, че съм Килиан“.

На въпроса дали е щастлив, Мбапе отговори:

"Разбира се, че съм щастлив човек. Имам живота, който винаги съм искал да имам. Винаги съм искал да бъда футболист и съм изпълнил мечтата си да играя в най-добрите първенства всеки уикенд."

"Какво би ми трябвало, за да бъда по-щастлив? Нищо. В живота не съм човек, който винаги търси повече. В работата ми, да, но в живота, не. Трябва да знаеш как да бъдеш щастлив с това, което имаш", завърши един от претендентите за отличието "Златната топка", което ще бъде връчено на 26 октомври в Лондон.