Тимбъруулвс запази шанс в серията с Далас Маверикс преди мач № 5 в Минесота

Минесота Тимбъруулвс спечели второто си гостуване в Далас срещу Маверикс със 105:100. Така "вълците" намалиха изоставането си на 3:1 във финалната серия от Западната конференция на НБА и запазиха шансове за исторически първи обрат от 3:0, за да се класират за Големия финал, където чака Бостън Селтикс.

Двете големи звезди Лука Дончич и Антъни Едуардс дадоха начало на шоуто в "Американ Еърлайнс Център", като втория помогна със своите 14 точки на отбора му да се оттегли след първите 12 минути с аванс от 27:20.

14 points from Ant-Man in the 1st as Minnesota looks to stave off elimination



They lead 27-20 on TNT. https://t.co/YBtJfcmoyd pic.twitter.com/aZiEqhxl6t — NBA (@NBA) May 29, 2024

Домакините наваксаха ранно изоставане от 10 точки във втората четвърт и дори поведоха за малко, но Тимбъруулвс не им останаха длъжни. Все пак и двата тима се разделиха на почивката при равен резултат 49:49.

DJJ's 3 ties it up... Dallas gets LOUD.



42-42 in Game 4 on TNT pic.twitter.com/8Mrwn7LH1h — NBA (@NBA) May 29, 2024

Тенденцията за равностоен сблъсък от предишните срещи от серията се запази след подновяването на играта. Ключови тройки на Карл-Антъни Таунс, Джейдън МакДаниел и Никейл Александър-Уокър направиха разликата преди последните 12 минути за 78:73.

Naz Reid with the tough And-1 falling to the floor



DAL leads 3-0 | Game 4 on TNT pic.twitter.com/wV6Xu38UhS — NBA (@NBA) May 29, 2024

В последния период Таунс най-накрая се събуди след слабите първи три мача, отбелязвайки девет последователни точки зад дъгата, въпреки че вече бе извършил пет лични нарушения. Маверикс, които доминираха последните периоди досега, не успяха да наваксат изоставането, с което празненствата им бяха отложени поне до петък.

Kyrie hits the middy. Towns answers with back-to-back triples.



Heating up in the 4Q... MIN leads 95-90



DAL leads series 3-0 pic.twitter.com/0GbNFjuMg0 — NBA (@NBA) May 29, 2024

Едуардс и Таунс напомниха за себе си в този мач, нанизвайки съответно 29 и 25 точки, като гардът бе и на асистецния от трипъл-дабъл.

При Далас също нямаше изненада кои са най-резултатните - Лука Дончич с 28 точки, 15 борби и 10 асистенции и Кайри Ървинг с 16 точки.

Мач № 5 ще се играе в Минесота.

