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Титлата в Световния рали шампионат ще се реши във финалния ден от сезона

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Оливер Солберг поведе в класирането на рали Сардиния.

оливер солберг поведе първия етап рали сардиния
Снимка: БТА
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Шведът Оливер Солберг с Тойота Ярис поведе в класирането на рали Сардиния, последен кръг за сезона в Световния рали шампионат.

По този начин той запази живи надеждите си да спечели първа титла в кариерата си преди финалния ден от сезона, но за тази цел ще трябва да запази лидерската позиция и и да се надява, че неговият основен конкурент Елфин Евънс (Тойота Ярис) ще изостане още. В момента британецът е пети.

Солберг стартира днешния ден на трето място в класирането на малко над 12 секунди зад лидера Тиери Ньовил (Хюндай i20 N). Белгиецът обаче напусна надпреварата в 11-ия етап, в който катастрофира и повреди сериозно автомобила си, което доведе и до отпадането му.

Дотогава обаче Солберг вече бе свалил пасива си до 2.7 секунди. След отпадането на Ньовил Солберг пое водачеството и след приключването на 13-ия етап шведът вече има 33.6 секунди преднина на върха пред французина Себастиен Ожие (Тойота Ярис). Трети на 1:39.6 минути е финландецът Сами Паяри (Тойота Ярис), който заедно със Солберг и Евънс също има шанс за световната титла, макар и към момента той да изглежда по-скоро теоретичен.

Ако рали Сардиния завършваше днес, Евънс щеше да стане шампион във WRC с 240 точки, пред Солберг с 234 и Паяри с 228. В неделя обаче предстоят заключителните четири етапа, които ще определят и крайното класиране.

#Световен рали шампионат (WRC)

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