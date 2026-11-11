Тодор Янчев: Някои от тези момчета са готови за младежкия национален отбор, а защо не и за мъжкия

Временният селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години Тодор Янчев остана доволен от категоричната победа с 6:0 над Гибралтар на старта на втория кръг от европейските квалификации. Наставникът подчерта, че младите национали притежават сериозен потенциал, но призова за концентрация преди следващите двубои.

"Бяхме с класи над отбора на Гибралтар. Знаем нашите качества, но не искам да летим в облаците. Да, хубава победа, но сега предстои сериозен мач срещу Латвия, която днес победи Молдова“, заяви Янчев пред БТА след срещата на стадион "Берое“ в Стара Загора.

Българският тим доминираше през целия двубой, като Емилиян Гогев реализира хеттрик, а Алекс Тунчев, Даниел Манолев и Кристиян Горянов добавиха по едно попадение за убедителния успех.

Янчев обясни, че основният приоритет пред отбора сега е възстановяването на футболистите и подготовката за предстоящия сблъсък с Латвия на 14 ноември.

"Предвид краткото време между срещите ще наблегнем отново на тактиката за следващите два мача от групата. Ще имаме още една пълноценна тренировка преди следващия двубой. Съперникът ни е на същия режим, въпреки че игра няколко часа преди нас“, коментира специалистът.

Наставникът изрази задоволство и от начина, по който неговите възпитаници са изградили атаките си, като подчерта, че именно подобен стил трябва да бъде налаган в юношеските национални формации.

"Сигурен съм, че това е пътят на юношеския национален отбор на България – да играе бързо и динамично, комбинативно, с хубави включвания, които радват окото. Гледаме напред, но това търсим и искаме. Трябва да играем по този начин“, допълни Янчев.

Той обърна специално внимание и на индивидуалните качества на младите футболисти, като изрази увереност, че част от тях вече са готови да направят следващата крачка в развитието си.

"Някои от тях са готови за младежкия ни тим, а защо не и за представителния“, заяви треньорът.

Тодор Янчев по договор е селекционер на младежкия национален отбор до 21 години, но временно пое юношите до 19 години, след като Атанас Рибарски застана начело на мъжкия състав след оставката на Александър Димитров.

В следващия си квалификационен двубой България ще се изправи срещу Латвия на 14 ноември от 16:00 часа на стадион „Берое“ в Стара Загора. Латвийците също започнаха с победа, след като надделяха над Молдова с 3:1.