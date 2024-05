Томова започва участието си на „Ролан Гарос“, Надал срещу Зверев е сблъсъкът на деня

Виктория Томова ще започне участието си на „Ролан Гарос“ 2024 в понеделник. Най-добрата българска тенисистка ще се изправи срещу Екатерина Александрова (Русия, №16 поставена в схемата) във втора среща от програмата на корт №12.

Преди тях, с начален час 12:00, програмата на този корт откриват Емил Руусувуори (Финландия) – Сонво Вон (Южна Корея).

Томова, 75-а в ранглистата в момента, ще търси първа победа в основната схема в Париж при третото си участие след 2022 и 2023 година.

Любопитното е, че 29-годишната софиянка игра срещу Александрова в първия кръг на „Ролан Гарос“ и през миналия сезон, когато загуби с 1:6, 6:2, 1:6.



Двете имат общо четири срещи досега, като рускинята спечели три от тях, последната от които в Доха през този сезон със 7:6(5), 6:3. Единствената победа на Томова пък е на US Open през 2016 година - 4:6, 6:3, 7:5.

29-годишната Екатерина Александрова е 18-а в ранглистата на WTA. Тя има четири титли в кариерата си на единично и още четири финала. На „Ролан Гарос“ е достигала три пъти до третия кръг през 2019, 2020 и 2023 година.

Спечелилата двубоя Томова – Александрова ще се класира за втория кръг, където ще премери сили с китайката Ксиниу Ван.

Другият български тенисист в елита - Григор Димитров, вече откри кампанията си на „Ролан Гарос“ в неделя. 33-годишният българин се класира убедително за втория кръг, след като победи с 6:4, 6:3, 6:4 №88 в световната ранглиста Александър Ковачевич (САЩ). Срещата продължи час и 58 минути. Във втория кръг Димитров ще играе срещу №41 в света Фабиан Марожан от Унгария.



Всички погледи в понеделник ще бъдат приковани върху третия мач от програмата на централния корт „Филип Шатрие“ (начало на двубоите там в 13:00 часа), в който ще се противопоставят Рафаел Надал и Александър Зверев.

Двамата играха за последно на "Ролан Гарос" на полуфинал през 2022 година, когато в много оспорвана надпревара Зверев трябваше да се откаже в края на втория сет при 6:7(8), 6:6 заради тежка травма на глезена, след което претърпя операция и отсъства дълго време от кортовете.

Надал води със 7:3 победи срещу германеца, но е далеч от най-добрата си форма заради лечение на контузии в последно време. Той има 7 победи в 11 мача през този сезон, като в момента заема 276-ото място в световната ранглиста.





