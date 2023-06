Трагедия в Индия: Най-малко 50 загинали и стотици ранени след влакова катастрофа

Най-малко 50 души загинаха и близо 300 са хоспитализирани в Индия, след като пътнически влак дерайлира и се сблъска с товарна композиция в района на град Баласор в щата Одиша.

На място са спасителни екипи. На пострадалите се оказва цялата необходима помощ, заяви премиерът на Индия Нарендра Моди в Туитър.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…