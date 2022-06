Треньор извади плувкиня, изгубила съзнание, спасителите на Световното не се отзовали

Андреа Фуентес, треньорът на Анита Алварес, която загуби съзнание по време на изпълнението си на соло в артистичното плуване (синхронно плуване) на Световното първенство в Будапеща, разкри, че е влязла в басейна да спаси своята състезателка, защото спасителите не са се отзовали на нейните молби.

Вчера по време на финала американската плувкиня потъна на дъното. 25-годишната състезателка не е дишала в този момент, съобщават световните агенции.

Нейният треньор Андреа Фуентес скочи във водата и издърпа плувкинята на повърхността, преди да бъде отнесена на носилка от медицинския екип.

По-късно от американския щаб публикуваха официално становище, в което се казва, че Антита Алварес "се чувства добре".

Това не е първи инцидент с нея. Тя припада и по време на олимпийската квалификация в Барселона миналата година. И тогава нейният треньор я спасява.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn