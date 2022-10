Трима души са загинали при взрива на Кримския мост

Трима души са загинали при днешната експлозия на Кримския мост. Предполага се, че двамата от загиналите - мъж и жена, са пътували в кола, която в момента на взрива е преминавала покрай товарния автомобил, която избухна сутринта.

Телата на двамата са открити във водата, самоличността им се изяснява. Третата жертва е шофьорът на камиона. Съобщава се, че той е руски гражданин от района на Краснодар.

Около 6:00 сутринта товарен автомобил избухна на Кримския мост, в следствие на което се запалиха 7 цистерни с гориво от железопътна композиция. Частично се срутиха две платна за автомобили. Очаква се тази нощ да бъде възобновен железопътният превоз през моста.

Ръководителят на анексирания полуостров призова гражданите да запазят спокойствие и увери, че макар единственият път между Русия и Крим да е разрушен, няма опасност жителите да останат без гориво, храна и други стоки от първа необходимост.

Москва обвини Киев за днешната експлозия и започна разследване. От украинска страна не поемат отговорност, но и не отричат твърденията. Съветникът на Володимир Зеленски - Михайло Подоляк написа в Туитър: "Всичко незаконно трябва да бъде разрушено. Всичко откраднато трябва да бъде върнато на Украйна. Русия трябва да бъде изгонена от всяка територия, която е окупирала."

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP